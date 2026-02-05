Vorteilswelt
Schon ein Toter

Auf Tirols Rodelbahnen steigen die Unfallzahlen

Tirol
05.02.2026 06:00
Rodeln ist kein ungefährlicher Sport, wie die Zahlen leider untermauern..
Rodeln ist kein ungefährlicher Sport, wie die Zahlen leider untermauern..(Bild: Peter Freiberger)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Ein Rodeltag soll Spaß machen, eine Gaudi sein. In den vergangenen Wochen häuften sich aber die Unfälle auf den Rodelbahnen in Tirol. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die „Krone“ zeigt, wie man sicher rodelt.

Ein Toter in Osttirol, zwei Schwerverletzte im Brixental, ein Urlauber, der im Zillertal mit seiner Rodel in den Wald abstürzte und ein Deutscher, der sich in Ebbs einen Baumast in den Bauch rammte. So lautet die Unfallbilanz der jüngsten Vergangenheit.

