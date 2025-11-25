Vorteilswelt
Liebesleben im Fokus

Millionen-Deal! Cher will über ihr Leben auspacken

Society International
25.11.2025 15:25
Sängerin Cher holte sich erst kürzlich einen Bambi ab. Im kommenden Jahr will Cher in einer ...
Sängerin Cher holte sich erst kürzlich einen Bambi ab. Im kommenden Jahr will Cher in einer Netflix-Doku über ihr Leben auspacken.(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Wetten, dass diese Show auf keinen Fall langweilig wird?! Netflix verhandelt mit Cher über eine Reality-Show über deren bewegtes Leben sowie über ihre aktuelle Beziehung mit ihrem 40 Jahre jüngeren Freund. 

Laut eines Insiders in „The Sun“ sollen die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sein: „Cher und Netflix reden schon seit Monaten darüber und der Deal ist so gut wie in trockenen Tüchern!“

Höhen und Tiefen – auch in der Liebe
Die insgesamt sieben einstündigen Episoden unter dem Titel „Sharing Her Story“ würden zusammen mit dem zweiten Teil der Memoiren der 79-Jährigen herauskommen. Der erste war im November 2024 auf den Markt gekommen.

Die Serie soll die Höhen und Tiefen im Leben der Diva beleuchten – insbesondere ihre turbulente Ehe mit Sonny Bono, mit dem sie als Duo „Sonny & Cher“ weltberühmt wurde. Laut des Insiders sei Netflix bereit, der Oscar-Gewinnerin 17 Millionen Dollar zu zahlen.

Auch ihre Beziehung zum 39-jährigen „AE“ Edwards soll Teil der Netflix-Doku über Cher sein.
Auch ihre Beziehung zum 39-jährigen „AE“ Edwards soll Teil der Netflix-Doku über Cher sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Die letzten Folgen sollen von Chers aktuellen Liebesleben an der Seite des 39-jährigen Alexander „AE“ Edwards handeln.

„Wir amüsieren uns prächtig“
Im Interview mit „CBS Mornings“ hatte die „If I Could Turn Back Time“-Sängerin erklärt, wie ihre Beziehung trotz der vier Jahrzehnte Altersunterschied so gut funktioniert: „Wir haben eine tiefe Bande, die auf Lachen und geteilte Freude beruht!“

Die Sängerin und der Musikproduzent waren Ende 2022 zusammengekommen. Cher besteht darauf, dass Alter bei ihnen nie eine Rolle gespielt habe: „Gott sei Dank. Er sagt zum Thema lediglich, ,Du wirst älter, aber dein Geist wird jünger!‘“

Lesen Sie auch:
Cher ist glücklich mit ihrem jungen Freund Alexander Edwards.
Verliebt in Toyboy
Cher: „Wir haben einfach eine großartige Zeit“
05.11.2025

Was andere denken, ist der Musik-Legende total egal: „Keiner weiß, was zwischen uns abgeht. Wir amüsieren uns prächtig und lachen die ganze Zeit.“

Porträt von Christian Thiele
Christian Thiele
