Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verliebt in Toyboy

Cher: „Wir haben einfach eine großartige Zeit“

Society International
05.11.2025 17:00
Cher ist glücklich mit ihrem jungen Freund Alexander Edwards.
Cher ist glücklich mit ihrem jungen Freund Alexander Edwards.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach)

Cher hat auf Kritik an den 40 Jahren Altersunterschied zu ihrem Freund Alexander Edwards reagiert – und betont, dass die beiden „eine großartige Zeit“ miteinander haben.

0 Kommentare

Die 79-jährige Popikone ist seit drei Jahren mit dem 39-jährigen Musikmanager liiert und stellt klar, dass das Alter für sie nie ein Thema war. In einem Interview mit „CBS Mornings“ fragte Moderatorin Gayle King Cher nach der öffentlichen Kritik am Altersunterschied. Die Sängerin antwortete gelassen: „Was auch immer. Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert – aber wir haben einfach eine großartige Zeit.“

„Er ist wunderschön“
Cher versicherte außerdem, dass Alexander kein Problem mit dem Altersunterschied habe: „Nein, zum Glück nicht. Er sagt nur: ,Weißt du, du wirst älter, aber dein Geist bleibt jung.‘“

Hier können Sie sich Ausschnitte aus dem Interview mit Cher ansehen:

Über ihren Partner schwärmte sie weiter: „Wir lachen die ganze Zeit, weißt du? Ich liebe ihn einfach. Ich finde, er ist wunderschön. Er ist wirklich talentiert – einer der talentiertesten Menschen, die ich je getroffen habe.“

Cher verriet zudem, dass sie sich gut mit Alexanders sechsjährigem Sohn Slash aus einer früheren Beziehung versteht: „Ich habe früher gesagt: ,Gott, gib mir ein Kleinkind und einen Mann‘ – und ich habe genau das bekommen.“ Über Slash sagte sie: „Er ist so witzig. Er ist so klug. Er ist ein Schatz.“

„Mittlerweile sind sie alle tot“
Zuvor hatte Cher bereits gescherzt, sie müsse jüngere Männer daten, weil sie „die einzigen seien, die noch übrig sind“. Die Sängerin war in den 1960er-Jahren mit Sonny Bono und in den 1970er-Jahren mit Gregg Allman verheiratet, erklärte aber, dass viele ihrer Altersgenossen inzwischen verstorben seien.

Lesen Sie auch:
Cher packt in ihren Memoiren unter anderem über ihr „Erstes Mal“ mit dem Sohn des Nachbarn aus.
„Massiv überbewertet“
Sängerin Cher: Ihr „Erstes Mal“ war Rache-Sex
21.11.2024
Tod von Val Kilmer
Cher verabschiedet sich von ihrem Lieblings-Lover
03.04.2025

In der „Jennifer Hudson Show“ sagte Cher: „Der Grund, warum ich mich mit jüngeren Männern einlasse, ist, dass Männer in meinem Alter jetzt alt sind … und mittlerweile sind sie alle tot.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
129.675 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.615 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
104.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Society International
Verliebt in Toyboy
Cher: „Wir haben einfach eine großartige Zeit“
„Versuchskaninchen“
Umstyling-Schock! Sweeney mochte neue Frisur nicht
„Nicht allein Zu Haus“
Macaulay Culkin kehrt als erwachsener Kevin zurück
Tragisches Geständnis
Elke Sommer: „Der liebe Gott soll mich nehmen“
Zeigt Verletzungen
Rassistischer Angriff auf Comedian Tutty Tran
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf