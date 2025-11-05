Cher: „Wir haben einfach eine großartige Zeit“

Die 79-jährige Popikone ist seit drei Jahren mit dem 39-jährigen Musikmanager liiert und stellt klar, dass das Alter für sie nie ein Thema war. In einem Interview mit „CBS Mornings“ fragte Moderatorin Gayle King Cher nach der öffentlichen Kritik am Altersunterschied. Die Sängerin antwortete gelassen: „Was auch immer. Sie leben nicht mein Leben. Niemand weiß, was zwischen uns passiert – aber wir haben einfach eine großartige Zeit.“