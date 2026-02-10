Großer Polizeieinsatz nach Amokdrohung an Schule

Drei Tage müssen Kinder und Jugendliche in Oberösterreich noch die Schulbank drücken, bevor es in die wohlverdienten Semesterferien geht. Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule im Welser Stadtteil Neustadt können die freie Zeit dann auch nutzen, um sich von einem Polizeieinsatz zu erholen, der Dienstagvormittag an ihrer Schule stattgefunden hatte.