Großer Polizeieinsatz nach Amokdrohung an Schule

Schock für die Schülerinnen und Schüler einer Welser Mittelschule (OÖ) nur wenige Tage vor Beginn der Semesterferien. Ein Unbekannter drohte einen Amoklauf an der Schule an, was einen großen Polizeieinsatz auslöste.
Drei Tage müssen Kinder und Jugendliche in Oberösterreich noch die Schulbank drücken, bevor es in die wohlverdienten Semesterferien geht. Schülerinnen und Schüler einer Mittelschule im Welser Stadtteil Neustadt können die freie Zeit dann auch nutzen, um sich von einem Polizeieinsatz zu erholen, der Dienstagvormittag an ihrer Schule stattgefunden hatte.
Täter unbekannt
Ein bisher Unbekannter soll einen Amoklauf angedroht haben, woraufhin ein Großaufgebot an Einsatzkräften in der Schule auftauchte. Ersten Informationen zufolge soll das Gebäude rund zwei Stunden durchsucht worden sein, die Kinder wurden angehalten, in den Klassen zu bleiben.
Einsatz dauerte rund zwei Stunden
Als der Einsatz ohne konkreten Hinweis auf eine Gefahrenlage beendet werden konnte, wurde das Gebäude wieder freigegeben. Mittels App wurden die Eltern über den Vorfall informiert und laut Bildungsdirektion stand es ihnen frei, ihre Kinder Mittag abzuholen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
