Grüne wollen Zulagen-Deal für Gewerkschaft kippen

In einem Abänderungsantrag habe die Regierung diese „ungerechte Regelung“ versteckt, kritisieren die Grünen in einer Pressekonferenz. Die stellvertretende Klubobfrau Sigi Maurer will nun eine Rücknahme dieser Zulagenerhöhung: „Tausende Menschen, die Tag für Tag alles geben, zahlen drauf, nur damit sich einige wenige Spitzenfunktionäre die Taschen füllen.“ Lehrer würden sich zu Recht von der Gewerkschaft verkauft fühlen – immerhin verdienen freigestellte Personalvertreter mehrere Tausend Euro mehr als jene Lehrer, die selbst im Klassenzimmer stehen, Ausflüge organisieren, als Klassenvorstand Verantwortung übernehmen, für die Kinder ein offenes Ohr haben und vieles mehr.