„Eis ist gebrochen!“ Olympia-Erlösung für Wierer

Olympia-Gold in ihrer Heimat Antholz wäre die große Krönung zum Ende der Karriere. Am Mittwoch gehört Wierer jedenfalls zum Kreis der Favoritinnen. Sie möchte „nach den tollen Erinnerungen an die WM, weitere schöne Olympia-Momente aus Antholz mitnehmen“ – für die schon in wenigen Tagen anbrechende Zeit nach ihrer Profi-Karriere. An Unterstützung von den Rängen wird es ihr nicht fehlen, die Form ist gut und viel Druck schon abgefallen – eigentlich ein gutes Rezept dafür, ein olympisches Märchen zu schreiben.