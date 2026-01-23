Was haben diese Zulagen noch mit Ehrenamt zu tun?

Hohe GÖD-Funktionäre dürfen jetzt nämlich – gesetzlich abgesegnet! – eine monatliche Zulage bis zu 3000 Euro erhalten. Der Beschluss im Nationalrat hat mich nicht erstaunt. Dass die Grünen ihn erst jetzt kritisieren, lässt mich allerdings ratlos zurück. Informieren sich Abgeordnete etwa nicht, bevor sie im Nationalrat abstimmen? „In der Form wäre es nicht klar gewesen“, verteidigte sich Bildungssprecher Stadler.