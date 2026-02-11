Riccardo Rädler begeistert: „Was ist jetzt los?!“

Die Freude war groß an diesem sensationellen Olympiatag! Als Mikaela Shiffrin als letzte Starterin in der Teamkombination immer mehr Zeit auf Katharina Huber verlor, glaubte Riccardo Rädler, Bruder von ÖSV-Olympia-Heldin Ariane, seinen Augen nicht recht. Die Gedanken des Vorarlbergers, der das Rennen hautnah in Cortina miterleben durfte? „Was ist denn jetzt los?!“ Die Freude war schließlich aber grenzenlos, wie er der „Krone“ verrät – so richtig gemeinsam feiern, durfte man dann am Abend im Austria House.