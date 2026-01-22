Das üppige Zulagenparadies der Beamten

Fragwürdiges System wurde rechtlich einzementiert

Wie ein Beispiel aus Salzburg zeigt, geht es dabei bei manchen Personalvertretern gleich um eine Verdoppelung des Gehalts. Bis jetzt stand dieses fragwürdige System rechtlich auf wackeligen Füßen, es gab keine klare gesetzliche Regelung. Die Beamtengewerkschaft hat sich dieses zusätzliche Körberlgeld für Funktionäre im Gegenzug zum Aufschnüren der Beamtengehaltsabschlüsse nun rechtlich einzementieren lassen.