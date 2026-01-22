Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gehälter verdoppelt

Das üppige Zulagenparadies der Beamten

Innenpolitik
22.01.2026 21:30
Das Beamtenbesoldungssystem kennt unzählige Zulagen.
Das Beamtenbesoldungssystem kennt unzählige Zulagen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Freigestellte Personalvertreter in der Beamtenschaft doppeln sich mit Zulagen ihr Gehalt. Alleine auf Bundesebene profitieren 150 Beamte – auf Landesebene kommen noch viele dazu.

0 Kommentare

Es gibt kaum ein komplexeres Besoldungssystem als jenes der Beamten. Es beinhaltet einen Haufen Zulagen für Überstunden, für besondere Einsätze, Gefahren, für Supplierstunden und vieles mehr, mit denen sich Polizisten, Lehrer und Soldaten ihre Gehälter aufbessern.

Freigestellte Personalvertreter verrichten keine Dienste, kassieren aber auch Zulagen. Begründet werden diese Zulagen mit fiktiven Überstunden und Karrieresprünge, die sie gemacht hätten, wenn sie nicht vom Dienst freigestellt wären. In der freien Wirtschaft gibt es das freilich nicht. Dort bekommt ein freigestellter Personalvertreter einfach nur sein Gehalt.

Fragwürdiges System wurde rechtlich einzementiert
Wie ein Beispiel aus Salzburg zeigt, geht es dabei bei manchen Personalvertretern gleich um eine Verdoppelung des Gehalts. Bis jetzt stand dieses fragwürdige System rechtlich auf wackeligen Füßen, es gab keine klare gesetzliche Regelung. Die Beamtengewerkschaft hat sich dieses zusätzliche Körberlgeld für Funktionäre im Gegenzug zum Aufschnüren der Beamtengehaltsabschlüsse nun rechtlich einzementieren lassen.

GÖD-Chef Quin hat das Zulagenparadies für Personalvertreter in Gesetz gegossen.
GÖD-Chef Quin hat das Zulagenparadies für Personalvertreter in Gesetz gegossen.(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Die genauen Summen will man nicht preisgeben. Sie errechnen sich aus den jeweiligen Zulagenbestimmungen je nach Berufsgruppe und Dienstalter. Auf Bundesebene geht es um circa 150 Personen. Es kommen aber noch etliche auf Landeseben dazu. Detaillierte Zahlen nennt die Gewerkschaft nicht.

Im Schnitt geht es um mehr als 3000 Euro monatlich
Am Beispiel Salzburg weiß man, dass es um große Summen geht. Dort haben freigestellte Pflichtschullehrer gegen das Land geklagt, weil dieses aus Spargründen die Zulagenzahlungen eingestellt hatte. Neben einem Gehalt von 3000 Euro brutto im Monat kassieren diese Lehrer eine Zulage von rund 3300 Euro monatlich.

Lesen Sie auch:
Die Gehaltsverhandlungen der Regierung – im Bild Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und ...
Grüne überrumpelt
„Dreckiger Deal“ bei den Beamtengehältern
21.01.2026
„Historischer Schritt“
Einigung bei Beamten-Löhnen: Das sind die Details
07.10.2025

Regierung spricht von einer „Klarstellung“
Mit der im Dezember beschlossenen Novelle sind diese Zahlungen nun legalisiert, deswegen spricht die Regierung auch von einer „Klarstellung im Sinne der Transparenz“. Dass die Grünen dem Gesetz unwissentlich zugestimmt haben, lässt die Regierung nicht gelten. Die Unterlagen seien der Oppositionspartei rechtzeitig übermittelt worden, heißt es aus Regierungskreisen.

Die Grüne Maurer hat den Skandal aufgedeckt.
Die Grüne Maurer hat den Skandal aufgedeckt.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Nationalratsabgeordnete kassieren Überstundenpauschalen 
Wie irrwitzig dieses System ist, zeigen ausgerechnet Beispiele aus dem Parlament. Zwei weibliche und zwei männliche Abgeordnete der Freiheitlichen sind zugleich dienstfrei gestellte Personalvertreter der Polizei und kassieren neben dem Abgeordneten-Salär von über 10.000 auch noch großzügige Überstundenpauschalen von rund 2000 Euro pro Monat!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Innenpolitik
„Überschritt Grenzen“
FPÖ fordert Auflösung der Stelle für Sektenfragen
Krieg bald vorbei?
Große Pläne in Moskau: US-Vertreter im Kreml
Gehälter verdoppelt
Das üppige Zulagenparadies der Beamten
Grönland-Pläne
EU-Politiker skeptisch wegen Trumps Kehrtwende
Sorge um US-Präsident
Was steckt hinter Trumps unerklärlichem Fleck?
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine