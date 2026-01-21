„Dreckiger Deal“ bei den Beamtengehältern

Wochenlang war im vergangenen Herbst darüber verhandelt worden, ob und wie der Lohnabschluss für den öffentlichen Dienst wieder aufgeschnürt wird. Regierung und Gewerkschaft einigten sich schließlich darauf, die bereits vereinbarte Lohnerhöhung von Jahresanfang auf Juli zu verschieben, um das Budget zu entlasten. Was aber kaum jemand mitbekommen hat: Im Nationalrat ist gleichzeitig auch ein neues Zulagensystem für freigestellte Personalvertreter beschlossen worden. De facto bedeutet das für einige Gewerkschaftsfunktionäre deutlich mehr Geld.