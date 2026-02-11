Die Zulj-Brüder genießen ihr Thailand-Abenteuer

„Wir haben 50 bis 60 Spiele im Jahr“

Der ältere Zulj-Bruder sagt: „Wir harmonieren auf und außerhalb des Platzes richtig gut. Wir genießen es hier sehr.“ Am Meer sind sie aber so gut wie nie. Das liegt einmal daran, dass es fast fünf Autostunden weg ist. Und zum anderen haben die beiden Österreicher wenig Freizeit: „Wir spielen auch in der asiatischen Champions League, haben 50 bis 60 Spiele im Jahr. Du reist nach Australien, Südkorea, China. Es geht richtig zur Sache.“ Dienstag spielten sie in der Königsklasse beim 1:0-Auswärtssieg gegen Chengdu Rongcheng durch.