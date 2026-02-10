Kahlschlag: ams-Osram streicht weltweit 2000 Jobs

Jahresverlust von 785 auf 129 Millionen Euro eingegrenzt

Unter dem Strich stand 2025 ein Nettoverlust von 129 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 785 Millionen im Jahr davor. Der Umsatz ging im Jahresvergleich leicht um drei Prozent auf 3,32 Milliarden Euro zurück, was das Unternehmen unter anderem mit dem schwächeren US-Dollar und dem Auslaufen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten begründete. Operativ lief es besser: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um sechs Prozent auf 608 Millionen Euro, die entsprechende Marge kletterte auf 18,3 Prozent. Im vierten Quartal 2025 übertraf ams-Osram mit einem Umsatz von 874 Millionen Euro die Mitte der eigenen Prognosespanne.