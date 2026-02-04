Details zum Deal zwischen Infineon und ams-Osram

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem am Dienstagabend der Deal zwischen Infineon und ams-Osram öffentlich wurde, informierte der erstere Konzern Mittwochfrüh über die geplanten Schritte. Geschäftsführer Jochen Hanebeck: „Als Marktführer im Bereich Powering AI werden wir unser Personal in diesem Bereich weiter ausbauen. Hierfür haben wir eine Akquisition von 570 Millionen Euro bei ams-Osram getätigt.“