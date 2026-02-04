Details zum Deal zwischen Infineon und ams-Osram

Wie am Dienstagabend bekannt wurde, muss der steirische Chip- und Sensorhersteller ams-Osram einen Geschäftsbereich aufgeben, um Schulden abzubauen. Der deutsche Konzern Infineon schlägt zu und informiert in einer Pressekonferenz am Mittwoch über erste Details.
Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem am Dienstagabend der Deal zwischen Infineon und ams-Osram öffentlich wurde, informierte der erstere Konzern Mittwochfrüh über die geplanten Schritte. Geschäftsführer Jochen Hanebeck: „Als Marktführer im Bereich Powering AI werden wir unser Personal in diesem Bereich weiter ausbauen. Hierfür haben wir eine Akquisition von 570 Millionen Euro bei ams-Osram getätigt.“
Konkret sollen 70 Mitarbeiter bald vom ams-Standort in Premstätten zum Infineon-Standort Graz wechseln. „Wir freuen uns, die Mitarbeiter bald als unsere Kollegen begrüßen zu dürfen“, so der CEO. Der Prozess soll im zweiten Quartal des aktuellen Kalenderjahres abgeschlossen sein. Er spricht von einem „gelungenen Start in das Geschäftsjahr 2026“.
Künstliche Intelligenz als großer Hoffnungsmarkt
„Bei KI-bezogenen Anwendungen setzt das Wachstum rasant fort“, sagt Hanebeck, „weshalb wir den Bereich Sensoren weiter ausbauen.“ Der angekaufte Geschäftsbereich beinhaltet die medizinische Bildgebung sowie die Sparten Automobil und Industrie. Auch humanoide Robotik wird zum Thema. 230 Millionen Umsatz werden durch die Übernahme 2026 erwartet, es gibt ein „mehrjähriges Lieferabkommen mit ams-Osram“.
Im letzten Quartal verzeichnete Infineon einen Umsatz von über 3,6 Milliarden Euro. Während das Geschäft im Bereich Automotive deutlich zurückging, setzt man große Hoffnung in die KI-Branche. 2,5 Milliarden Euro Umsatz werden hier im kommenden Geschäftsjahr erwartet – in den nächsten drei Jahren soll dieser Wert verzehnfacht werden.
