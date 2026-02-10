Wo die SPÖ unter Babler nicht mehr zu finden ist

Na, wie geht’s der SPÖ und ihrem Chef? Gar nicht gut, wenn man in die Partei hineinhört oder das Interview von Conny Bischofberger mit dem burgenländischen Ex-SPÖ-Obmann und -Landeshauptmann Hans Niessl gelesen hat. Da spricht der 74-Jährige, der zuvor via „Krone“ sein Interesse an einer Bundespräsidentschaftskandidatur für die Wahlen 2028 bekundet hat, von „verlorenem Vertrauen der Leute in die Politik“, wenn ihnen wie von Andreas Babler vor Wahlen alles Mögliche versprochen wird, das dann aber nicht umgesetzt werde.