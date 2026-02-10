Kärntner liefern italienische Produkte für Olympia

Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE
Gleich zwei Lebensmittelproduzenten aus Kärnten versorgen Sportler und Gäste mit italienischen Spezialitäten und heimischer Jause im Österreich-Haus in Cortina d‘Ampezzo bei den Olympischen Winterspielen. Auch für die Kärntner Wirtschaft ist das Sportspektakel ein Chancenbringer.
Eigentlich pilgern Tausende Österreicher jährlich nach Italien, um dort die einmalige Kulinarik zu verkosten. Doch bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo drehen sich die Uhren etwas anders. Denn Kärntner Produzenten liefern ihre italienischen Spezialitäten ins Land von Pizza und Pasta.
