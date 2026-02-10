Vorteilswelt
Wunsch der Chef-Etage

Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren

Salzburg
10.02.2026 05:30
ORF-Boss Roland Weißmann wünscht sich eine Rückkehr von Melissa Naschenweng an die Streif.
ORF-Boss Roland Weißmann wünscht sich eine Rückkehr von Melissa Naschenweng an die Streif.(Bild: ORF/Roman Zach-Kiesling)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Für viel Wirbel sorgte zuletzt diese Personalrochade am ORF-Bildschirm: Lisa-Marie Friedle, die Tochter von Schlagerstar DJ Ötzi, übernahm heuer Melissa Naschenwengs Moderationsjob am Rande des ehrwürdigen Hahnenkamm-Rennens in der TV-Sendung „Promis, Partys, Pistentratsch“. Nun will der ORF die Schlagersängerin zurückholen.

0 Kommentare

Die Ablöse von Naschenweng nach nur einer Sendung sorgte für viel Diskussionsstoff. Nicht zuletzt auch deshalb, weil mit Lisa-Marie Friedle eine Anfängerin in Sachen Moderation den begehrten Job im ORF ergatterte.

Tatkräftige Unterstützung erhielt die 23-Jährige in der Sendung von ihrem Papa. Das Moderations-Duo musste sich im Quoten-Vergleich trotz vereinter Kräfte aber dennoch Melissa Naschenweng geschlagen geben.

Naschenweng konnte mehr Zuschauer anlocken
639.000 Zuschauer wollten im vergangenen Jahr – also im Jänner 2025 – sehen, was Melissa Naschenweng den Promis am Rande des Hahnenkamm-Wochenendes entlocken konnte. Lisa-Marie Friedle und Papa DJ Ötzi nahmen heuer „nur“ rund 634.000 Seher mit auf die vielen Partys rund um die Streif. Ein hauchdünner Quoten-Sieg also für die Schlagerkönigin.

ORF-Chef Roland Weißmann
ORF-Chef Roland Weißmann(Bild: Mario Urbantschitsch)

„War nicht der ORF, der sie nicht mehr wollte“
Für den ORF heißt das: Melissa Naschenweng muss auf den TV-Bildschirm zurückkehren! ORF-Boss Roland Weißmann hat sich dieses Anliegen nun sogar zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht: „Für nächstes Jahr sind wir wieder miteinander im Gespräch“, sagt er gegenüber der „Krone“. Zugleich betont er: „Es war nicht der ORF, der Melissa Naschenweng nicht mehr wollte. Sondern sie hat uns heuer aus Termingründen abgesagt.“

Nun will der Sender also keine Zeit mehr verlieren und die Sängerin bereits ein knappes Jahr im Voraus an sich binden.

Die Sängerin hat ihre Unterschrift bis dato noch nicht unter das Angebot des ORF gesetzt. Ihr Management bestätigte auf „Krone“-Nachfrage jedoch, dass die Gespräche noch im Laufen seien.

