Melissa Naschenweng soll wieder im ORF moderieren

„War nicht der ORF, der sie nicht mehr wollte“

Für den ORF heißt das: Melissa Naschenweng muss auf den TV-Bildschirm zurückkehren! ORF-Boss Roland Weißmann hat sich dieses Anliegen nun sogar zu seiner persönlichen Aufgabe gemacht: „Für nächstes Jahr sind wir wieder miteinander im Gespräch“, sagt er gegenüber der „Krone“. Zugleich betont er: „Es war nicht der ORF, der Melissa Naschenweng nicht mehr wollte. Sondern sie hat uns heuer aus Termingründen abgesagt.“