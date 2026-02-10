„So eine Steigerung wäre schon sehr krass“

Sieben Hundertstel fehlen noch

Um sich das Zittern bis zum Ende der Quali-Frist zu sparen, müsste sie am 21. Februar in Belgrad oder eine Woche später in Wien das Direktlimit laufen – das steht bei 7,20 Sekunden. „Ich verbessere mich im Lauf der Saison schon um zwei Zehntel. Auf diesem Niveau wäre so eine Steigerung aber schon sehr krass“, sagt die 25-Jährige. „Unmöglich ist es aber nicht“