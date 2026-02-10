„So eine Steigerung wäre schon sehr krass“

Nach ihrem Wechsel vom Siebenkampf zum Sprint hatte Isabel Posch im vergangenen Jahr zu Beginn mit massiven Problemen zu kämpfen. Nach einer unfreiwilligen Trainerwechsel während der Saison blühte die 25-Jährige aber auf. Nun scheint sogar ein WM-Start in Griffweite – vielleicht sogar mit einer Direktqualifikation?
„Ich glaube das erst, wenn ich es schriftlich habe“, will sich Ländle-Sprinterin Isabel Posch erst dann über die Teilnahme an der Hallen-Weltmeisterschaft in Polen freuen, wenn das endgültige Starterinnenfeld feststeht. Das sollte nach dem 8. März sein – da endet das „Race to Kujawy Pomorze 26“, die offizielle Qualifrist. 56 Starterinnen werden bei der WM sein. Jene die das Direktlimit laufen und jene, die über die Weltrangliste nachrücken – maximal zwei pro Nation.
Aktuell Nummer 41 im 56er-Feld
Mit Leni Lindner und Posch stehen die ÖLV-Kandidatinnen für die WM fest. Während Lindner mit einer 60-Meter-Zeit von 7,33 Sekunden als 59. um einen Spot im 56er-Feld zittern muss, scheint Isabel mit ihrer neuen Bestleistung von 7,27 Sekunden als 41. fast fix.
Sieben Hundertstel fehlen noch
Um sich das Zittern bis zum Ende der Quali-Frist zu sparen, müsste sie am 21. Februar in Belgrad oder eine Woche später in Wien das Direktlimit laufen – das steht bei 7,20 Sekunden. „Ich verbessere mich im Lauf der Saison schon um zwei Zehntel. Auf diesem Niveau wäre so eine Steigerung aber schon sehr krass“, sagt die 25-Jährige. „Unmöglich ist es aber nicht“
