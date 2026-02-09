Postenschacher-Anzeige um Babler und Ex-Ministerin

Wie berichtet, sorgten die Umstände, dass sie entscheidende Kriterien der Ausschreibung nicht erfüllt hat und die für die Besetzung geschaffene Kommission auch mit SPÖ-Mitgliedern besetzt war, für Wirbel in der ÖVP. In Bablers Kunst-Ministerium wies man – wie berichtet – entschieden zurück, dass Hammerschmids Top-Job mit der SPÖ zu tun gehabt habe. Das Auswahlverfahren sei objektiv geführt und von einem Beratungsunternehmen begleitet worden. Die Ex-Ministerin habe den Job ob ihrer fachlichen Qualifikation, ihrer Führungserfahrung und ihrer Kulturkompetenz bekommen, hieß es aus dem Ministerium auf Anfrage.