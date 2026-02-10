Von Allmen: Gold-Schreck auf historischer Mission

Franjo von Allmen steht bei den laufenden Olympischen Spielen bereits bei zwei Goldmedaillen. Morgen könnte der Schweizer mit den Legenden Toni Sailer und Jean-Claude Killy gleichziehen. Eine Kolumne von Philipp Scheichl ...
„Ein unglaublicher Tag – so nachzulegen, ist gewaltig“, lachte Franjo von Allmen. Ja, der 24-Jährige wird schon langsam zum Großereignis-Schreck: Im Vorjahr holte er bei der WM in Saalbach Gold in Abfahrt und Team-Kombi, das selbe Kunststück gelang ihm nun auch in Bormio. Womit er Geschichte schrieb: Mit zwei Olympia-Goldenen ist er schon jetzt der erfolgreichste Schweizer Skifahrer der Geschichte, höher dotiert als Legenden wie Bernhard Russi, Pirimin Zurbriggen oder Marco Odermatt. „Wow, das wusste ich nicht“, sagte Von Allmen, bedankte sich bei Teampartner Tanguy Nef: „Beeindruckend, was er im Slalom gezeigt hat.“
Dritte Gold-Chance
Womit Von Allmen morgen im Super-G die Chance auf den nächsten Meilenstein hat, er als erst dritter Skifahrer drei Goldene bei den selben Winterspielen holen kann – zuvor gelang das nur Toni Sailer 1956 und Jean-Claude Killy 1968. „Dafür müsste aber viel zusammenpassen.“
Auch, weil speziell sein Teamkollege heiß auf sein erstes Gold in Bormio ist – nach Rang vier in der Abfahrt gab es für Odermatt gestern mit Loic Meillard Silber. Zum Leidwesen von Raphael Haaser und Michael Matt, denen mit drei Hundertstel Rückstand nur „Blech“ blieb. „Einen muss es erwischen, aber es tut schon weh“, nickte Haaser.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.