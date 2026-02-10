Von Allmen: Gold-Schreck auf historischer Mission

„Ein unglaublicher Tag – so nachzulegen, ist gewaltig“, lachte Franjo von Allmen. Ja, der 24-Jährige wird schon langsam zum Großereignis-Schreck: Im Vorjahr holte er bei der WM in Saalbach Gold in Abfahrt und Team-Kombi, das selbe Kunststück gelang ihm nun auch in Bormio. Womit er Geschichte schrieb: Mit zwei Olympia-Goldenen ist er schon jetzt der erfolgreichste Schweizer Skifahrer der Geschichte, höher dotiert als Legenden wie Bernhard Russi, Pirimin Zurbriggen oder Marco Odermatt. „Wow, das wusste ich nicht“, sagte Von Allmen, bedankte sich bei Teampartner Tanguy Nef: „Beeindruckend, was er im Slalom gezeigt hat.“