Blatt für diese Regierung kann sich wenden, oder?

Hat diese Regierung eine Chance – oder ist sie schon verloren? Und bleibt uns aber trotzdem noch ein paar Jahre erhalten?
Sollte diese Regierung halten, dann wählt Österreich womöglich gar erst in mehr als 1300 Tagen.
Hauptargument dafür, dass die drei ungleichen Partner gemeinsam alle Tiefen durchtauchen und so ihre Koalition bis ins späte Jahr 2029 schleppen, bleibt der nackte Überlebenstrieb bei den Türkisen, Roten und Pinken bzw. die verbindende Angst vor einer schweren Niederlage bei Neuwahlen und – aus heutiger Sicht – einem Sieg der Blauen, der sich gewaschen hat.
Ja, das aktuelle Bild der Dreierregierung bei einem Gutteil der Menschen im Land könnte schlechter kaum sein. In allen Umfragen der letzten Monate verlieren ÖVP und SPÖ gegenüber dem ohnehin schon miserablen Wahlergebnis von 2024 noch einmal deutlich, die Neos können sich mehr oder weniger bei ihrem knapp zweistelligen Ergebnis halten. Bei Neuwahlen wäre die Mehrheit des Trios dahin, nur noch eine Vierer-Koalition samt den Grünen würde dann den aufstrebenden Blauen Paroli bieten.
Aber ist es ein Naturgesetz, dass sich die Koalition ewig nach unten, die FPÖ nach oben entwickelt? Anspringende Wirtschaft, sinkende Inflation und mutige Entscheidungen der Koalitionäre könnten das Blatt auch wenden – oder?
