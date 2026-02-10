Pflegeexpertin weiß: „Zu uns kommen viele zu spät“

Sorge, wie‘s weitergeht

Zudem kommt noch die Sorge, wie es nach dem eigenen Tod mit dem beeinträchtigten Kind weitergeht: „Viele von uns sind ehrlich gesagt froh, wenn die Kinder vor uns gehen dürfen“, so Sengeis. Auch sie betont, wie wichtig es ist, sich bei Überforderung helfen zu lassen: „Wenn man das Gefühl hat, es geht nicht mehr, muss man sich Hilfe von außen holen. Sonst geht man unter.“