„Wir melden uns!“ SPÖ lässt Parteien noch warten

„Ich bin an der absoluten Mehrheit schon sehr gehangen“, gab SPÖ-Stadtchef Matthias Stadler beim Neujahrsempfang im Rathaus zu. Damit wäre es wohl auch kein zufriedenstellendes Geschenk gewesen, hätte man sich am Montag pünktlich zu seinem 60. Geburtstag auf eine Koalition einigen können. So weit ist man auch nach der zweiten Gesprächsrunde in der Vorwoche nämlich noch nicht. „Wir melden uns“, sollen die möglichen Partner ÖVP, FPÖ und Grüne als Letztes von der SPÖ gehört haben.