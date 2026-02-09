Vorteilswelt
„Krone“-Gastkommentar

Abstimmung über Neutralität

Kolumnen
09.02.2026 09:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
In unserem Strafgesetzbuch findet sich ein kaum bekannter Paragraf: 320 StGB. Juristen kennen ihn unter dem Titel „Neutralitätsgefährdung“. Mitten im Kalten Krieg, 1974, beschlossen, stellt er bis heute jeden in Österreich unter Strafandrohung, der eine Kriegspartei im Ausland unterstützt – mit bis zu fünf Jahren Haft. Ziel war es, die Neutralität zu schützen und Österreich aus fremden Konflikten herauszuhalten.

Im Zuge des EU-Beitritts wurde dieser Paragraf jedoch adaptiert. Man könnte auch sagen: Hinter verschlossenen Türen schraubte man an unserer Neutralität, ohne die Bevölkerung zu informieren. So ist es seither etwa nicht mehr strafbar, wenn die Unterstützung einer Kriegspartei auf EU-Ebene beschlossen wird. Ein Freibrief ist das freilich nicht. Weder Orden noch Trachten einer Kriegspartei sind aus Sicht der Neutralität tragbar.

De facto leben wir in einer typisch österreichischen Lösung: einerseits die immerwährende Neutralität im Verfassungsrang, andererseits ein politischer Schutzschirm für jene Politiker, die sie gefährden – oder neutralisieren. Doch Zeiten politischer Neuordnung verlangen klare Linien. So wie im Kalten Krieg mit § 320 Grenzen gezogen wurden, braucht es heute eine breite Debatte über unsere Neutralität: klar definiert, demokratisch beschlossen und per Volksabstimmung festgeschrieben. Der Wille des Volkes als verbindlicher Auftrag an die Politik: Das stünde einer Demokratie zur Abwechslung gut zu Gesicht.

