Abstimmung über Neutralität

Im Zuge des EU-Beitritts wurde dieser Paragraf jedoch adaptiert. Man könnte auch sagen: Hinter verschlossenen Türen schraubte man an unserer Neutralität, ohne die Bevölkerung zu informieren. So ist es seither etwa nicht mehr strafbar, wenn die Unterstützung einer Kriegspartei auf EU-Ebene beschlossen wird. Ein Freibrief ist das freilich nicht. Weder Orden noch Trachten einer Kriegspartei sind aus Sicht der Neutralität tragbar.