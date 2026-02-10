Hier zahlen immer mehr Eltern Gehalt der Lehrer

Rodeln: Einsitzer der Damen ab 17 Uhr LIVE
Immer mehr Eltern greifen für die Bildung ihrer Kinder tief in die Tasche. Wer glaubt, dass nur Gutverdiener ihre Töchter und Söhne auf Eliteschulen schicken, der irrt gewaltig. Für einen Besuch ihrer Kids in dieser Schule sparen sich Mütter und Väter das Schulgeld praktisch vom Mund ab.
Im ehemaligen Gasthaus Wimmer im burgenländischen St. Georgen wird schon seit Wochen fleißig umgebaut, damit die Kinder der Waldorfschule Eisenstadt (vormals „Sonnenlandschule“) pünktlich zu Schulbeginn im Herbst in den adaptierten Räumlichkeiten die Schulbank drücken können. Das alte Gebäude bei der Martinkaserne weist nämlich eine baufällige Substanz und undichte Stellen am Dach auf. Außerdem platzt es längst aus allen Nähten.
