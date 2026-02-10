Hier zahlen immer mehr Eltern Gehalt der Lehrer

Im ehemaligen Gasthaus Wimmer im burgenländischen St. Georgen wird schon seit Wochen fleißig umgebaut, damit die Kinder der Waldorfschule Eisenstadt (vormals „Sonnenlandschule“) pünktlich zu Schulbeginn im Herbst in den adaptierten Räumlichkeiten die Schulbank drücken können. Das alte Gebäude bei der Martinkaserne weist nämlich eine baufällige Substanz und undichte Stellen am Dach auf. Außerdem platzt es längst aus allen Nähten.