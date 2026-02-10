Biathlon: 20 km der Herren ab 13.30 Uhr LIVE

Bei Olympia steht heute im Biathlon das Rennen über 20 km der Herren am Programm. Wir berichten live – siehe Ticker.
Im Einzel der Männer wird am Dienstag der erste Biathlon-Olympiasieger der Winterspiele in Italien gekürt. Titelverteidiger ist der Franzose Quentin Fillon Maillet, Weltmeister sein Landsmann Eric Perrot. Beide haben in Antholz mit der Mixedstaffel bereits eine Goldmedaille eingeheimst. Ihre schärfsten Rivalen über die 20 km kommen mit Johan-Olav Botn und Martin Uldal aus Norwegen, aber auch Gastgeber Italien verfügt mit Tommaso Giacomel über ein heißes Eisen.
Die vier Österreicher sind nach wenig berauschenden Saisonleistungen im längsten Bewerb auf der anspruchsvollen Strecke in Südtirol krasse Außenseiter. Für den treffsicheren und schnellen Schützen Simon Eder ist die älteste Disziplin mit einer Strafminute pro Fehlschuss die wohl beste Chance auf einen Spitzenplatz. Vor zehn Jahren war der Salzburger im Einzel bereits einmal WM-Dritter, vor zwölf Jahren in Sotschi schrammte er als Vierter knapp an Olympia-Edelmetall vorbei.
Altmeister Eder hofft auf perfekten Tag
Diesmal ist derlei für den 42-Jährigen aber nicht realistisch. „Prognosen sind extrem schwierig, weil sehr viel zusammenpassen muss – Laufen, Schießen und Material. Wenn diese drei Zahnräder ineinandergreifen, kann am Renntag sehr viel möglich sein“, sagte Eder, der am Sonntag wie Olympiadebütant Dominic Unterweger an Rang sieben der rot-weiß-roten Mixedstaffel beteiligt war. Für Eder sind auch die fünften Olympischen Spiele noch immer etwas ganz Besonderes, die Maßstäbe hätten sich aber etwas verschoben. „Früher sieht man vieles vielleicht noch idealisierter, heute versuche ich bewusst, das Ganze mehr zu genießen – auch wenn die Nervosität natürlich bleibt“, sagte der Team-Oldie.
Vor seinem ersten Einsatz im Zeichen der Olympischen Ringe steht Fabian Müllauer. „Läuferisch bin ich derzeit sehr stark, wenn ich am Schießstand eine gute Quote zusammenbringe, ist ein gutes Ergebnis absolut möglich“, sagte Müllauer. Auch Patrick Jakob wird sein Debüt bei Winterspielen geben. „Die Strecke in Antholz ist durch die Höhenlage extrem anspruchsvoll, vor allem für das Schießen. Deshalb wird es darauf ankommen, Tempoeinteilung, Material und Schießstand gut zusammenzubringen“, sagte Jakob.
