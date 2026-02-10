Biathlon: 20 km der Herren ab 13.30 Uhr LIVE

Altmeister Eder hofft auf perfekten Tag

Diesmal ist derlei für den 42-Jährigen aber nicht realistisch. „Prognosen sind extrem schwierig, weil sehr viel zusammenpassen muss – Laufen, Schießen und Material. Wenn diese drei Zahnräder ineinandergreifen, kann am Renntag sehr viel möglich sein“, sagte Eder, der am Sonntag wie Olympiadebütant Dominic Unterweger an Rang sieben der rot-weiß-roten Mixedstaffel beteiligt war. Für Eder sind auch die fünften Olympischen Spiele noch immer etwas ganz Besonderes, die Maßstäbe hätten sich aber etwas verschoben. „Früher sieht man vieles vielleicht noch idealisierter, heute versuche ich bewusst, das Ganze mehr zu genießen – auch wenn die Nervosität natürlich bleibt“, sagte der Team-Oldie.