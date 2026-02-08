SPÖ-Chef Lercher mit Bedingungen für neue Steuern

Eine mögliche Abstimmung zur Verlängerung der Wehrpflicht und eine zusätzliche Volksbefragung zur Einführung von Millionärssteuern spalten derzeit die Bundesregierung. Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat auf beiden Fragen klare Antworten. Die Wehrpflicht soll verlängert und eine neue Steuer, wenn dann, an klare Bedingungen gekoppelt werden: „Die Lohnsteuer muss runter!“
Soll die Wehrpflicht in Österreich verlängert werden? Sollen Millionäre jetzt auf einmal unser großes Budgetloch mit neuen Steuern stopfen? Zwei Fragen, die aktuell Österreichs erste Dreierkoalition politisch spalten. Und zwei Fragen, auf die zumindest ein Sozialdemokrat klare Antworten kennt – und nennt. Max Lercher, ehemaliger SPÖ-Bundesgeschäftsführer und aktueller Landesparteichef in der Steiermark, sprach sich bereits klar für eine Verlängerung der Wehrpflicht aus.
„Die Lohnsteuer muss runter“
In der Diskussion um eine Volksbefragung zu möglichen neuen Steuern stellte er nun klare Bedingungen: „Die Lösung des Staates kann nicht sein, noch mehr Steuergeld zu kassieren, ohne endlich das marode System zu ändern“, erklärt er. Heißt konkret: Die Gesamtsteuerquote dürfe nicht steigen, ohne dabei gleichzeitig die fleißigen Menschen in unserem Land zu entlasten.
„Sollte der Bund tatsächlich Steuern neu einführen, darf das nur unter der Prämisse geschehen, den Mittelstand sowie den österreichischen Wirtschafts- und Industriestandort massiv zu stärken. Die Lohnsteuer muss runter! Wir sind es der arbeitenden Bevölkerung schuldig, dass ihre Steuern nicht beim Fenster rausgeschleudert werden oder in den Untiefen der Verwaltung versickern. So geht man mit dem Geld anderer, das einem anvertraut wurde, einfach nicht um“, erklärt Lercher auf Anfrage der „Krone“.
Kritik an der eigenen Partei
Denn wenn es darum gehe, Österreich im Sinne der Menschen neu zu ordnen, hat in den letzten Jahrzehnten keine Partei genug geliefert. „Und ich will mich da nicht rausreden – meine eigene Partei ausdrücklich nicht ausgenommen“, urteilt der Rote. Für ihn sei evident, dass die fleißigen Menschen immer weniger aus dem System herausbekommen, das sie selbst finanzieren. Neue Steuern ohne klare Bedingungen seien hier kein Lösungsansatz.
