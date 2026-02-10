Erstes Mama-Sohn-Duo bei Olympischen Winterspielen

Schleper erzählte in einem Interview mit Olympics.com: „Die Mädels haben immer gescherzt, dass ich mein letztes Rennen nackt fahren müsste. Sie wussten, dass ich ein bisschen verrückt bin und dazu fähig wäre.“ US-Teamkollegin Resi Stiegler sagte damals zu ihr: „Ich habe ein Kleid für dich.“ Julia Mancuso ergänzte. „Und ich habe einen Bikini. Den kannst du drunter tragen.“ Als Schleper beim Start wartete, sagte ihr Mann: „Warum nimmst du Lasse nicht auf dem Weg in die Arme?“ Die heute 46-Jährige lacht: „Es war nicht geplant, es geschah einfach.“