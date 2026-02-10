United-Fan: „Dachte, es dauert nur wenige Monate“

Erstes Mama-Sohn-Duo bei Olympischen Winterspielen
15 Jahre nach Lienz
Wir schreiben Tag 492 einer Challenge, die sich für Frank Ilett zur Reise seines Lebens entwickelt. Der Fan von Manchester United will sich erst die Haare schneiden, wenn sein Lieblingsklub fünf Pflichtspiele in Folge gewinnt. Sieg Nummer vier ist eingetütet, nun wartet Abstiegskandidat West Ham am Dienstagabend. Die Schere liegt bereit.
Im Herbst 2024 ist die Tristesse im Fanlager von Manchester United groß. Ausbleibende Erfolge, ein schwacher Kader, miese Stimmung. Frank Ilett ist einer jener Fans, die sich mit der Erfolgslosigkeit abgefunden haben. Der einst so große und stolze englische Rekordmeister taumelt zwischen Peinlichkeit und Hoffnungslosigkeit hin und her.
