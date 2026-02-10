United-Fan: „Dachte, es dauert nur wenige Monate“

Wir schreiben Tag 492 einer Challenge, die sich für Frank Ilett zur Reise seines Lebens entwickelt. Der Fan von Manchester United will sich erst die Haare schneiden, wenn sein Lieblingsklub fünf Pflichtspiele in Folge gewinnt. Sieg Nummer vier ist eingetütet, nun wartet Abstiegskandidat West Ham am Dienstagabend. Die Schere liegt bereit.