Pausetaste bei den Olympischen Spielen

Beim Curling hingegen war der Adrenalinspiegel nicht ganz so hoch. Gewischt wurde mit normalen Besen, die Regeln verstanden eigentlich nur die Briten, und die ließen, wie es sich in ihrem Traditionssport gehört, einen Whisky für den Verlierer springen.

Und weil Geduld eine der vielen Tugenden der Curler ist, mussten sie ganze 82 Jahre auf ihre Goldmedaille warten. Erst 2006 erkannte das IOC das damalige Turnier offiziell als offiziellen olympischen Wettbewerb an.