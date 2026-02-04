Stopp für orthopädische Eingriffe in Bad Aussee

Erste letzte Woche gab es ein versöhnliches Treffen zwischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den örtlichen Bürgermeistern – jetzt aber der nächste Aufreger: Wie in einer Dienstanweisung, die der „Krone“ vorliegt, geschrieben steht, wird es künftig an den beiden Spitalsstandorten Rottenmann und Bad Aussee keine orthopädischen Eingriffe mehr geben.