Stopp für orthopädische Eingriffe in Bad Aussee

Der steirische Spitalsbetreiber Kages plant folgenschwere Einschnitte im Bezirk Liezen. Überraschend werden orthopädische Eingriffe in Rottenmann und Bad Aussee gestrichen – ab sofort. Patienten sollen für Operationen in andere steirische Krankenhäuser ausweichen.
Erste letzte Woche gab es ein versöhnliches Treffen zwischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den örtlichen Bürgermeistern – jetzt aber der nächste Aufreger: Wie in einer Dienstanweisung, die der „Krone“ vorliegt, geschrieben steht, wird es künftig an den beiden Spitalsstandorten Rottenmann und Bad Aussee keine orthopädischen Eingriffe mehr geben.
„Geplante orthopädische Leistungen, wie z. B. Gelenksersatztherapien, sind an den Abteilungen für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Standort Bad Aussee und Rottenmann nicht zu erbringen.“ Einzig Notfalloperationen sind auch in Zukunft noch möglich. Die Kages bestätigt den geplanten Schritt.
„Landesrat Kornhäusl hat zugesichert, dass es zu derartigen Einschnitten erst dann kommt, wenn konkrete Vereinbarungen mit dem LKH Bad Ischl abgeschlossen sind – davon ist bislang nichts bekannt“, schlägt KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz Alarm. Laut Dienstanweisung sollen die Patienten innerhalb der Steiermark vermittelt werden, mit Salzburg und Oberösterreich gibt es noch keine Verträge.
SPÖ-Chef Max Lercher sagt: „Diese Politik der ständigen Verunsicherung gefährdet die Versorgungssicherheit im Bezirk massiv. Das Wort von Landesrat Kornhäusl an die Region scheint nichts mehr wert zu sein. Wir brauchen keine vagen Versprechungen für die Zukunft, sondern eine Standortgarantie für das Hier und Jetzt.“
