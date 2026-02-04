Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächster Wirbel

Stopp für orthopädische Eingriffe in Bad Aussee

Steiermark
04.02.2026 11:31
Der Spitalsstandort LKH Rottenmann hätte eine zentrale Rolle in der Versorgung spielen sollen – ...
Der Spitalsstandort LKH Rottenmann hätte eine zentrale Rolle in der Versorgung spielen sollen – jetzt wird er entwertet.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, zVg)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der steirische Spitalsbetreiber Kages plant folgenschwere Einschnitte im Bezirk Liezen. Überraschend werden orthopädische Eingriffe in Rottenmann und Bad Aussee gestrichen – ab sofort. Patienten sollen für Operationen in andere steirische Krankenhäuser ausweichen.

0 Kommentare

Erste letzte Woche gab es ein versöhnliches Treffen zwischen Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und den örtlichen Bürgermeistern – jetzt aber der nächste Aufreger: Wie in einer Dienstanweisung, die der „Krone“ vorliegt, geschrieben steht, wird es künftig an den beiden Spitalsstandorten Rottenmann und Bad Aussee keine orthopädischen Eingriffe mehr geben.

„Geplante orthopädische Leistungen, wie z. B. Gelenksersatztherapien, sind an den Abteilungen für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Standort Bad Aussee und Rottenmann nicht zu erbringen.“ Einzig Notfalloperationen sind auch in Zukunft noch möglich. Die Kages bestätigt den geplanten Schritt.

In Rottenmann und Bad Aussee gibt es künftig keine Gelenkersatztherapien mehr.
In Rottenmann und Bad Aussee gibt es künftig keine Gelenkersatztherapien mehr.(Bild: Krone KREATIV/Sepp Pail, zVg)

„Landesrat Kornhäusl hat zugesichert, dass es zu derartigen Einschnitten erst dann kommt, wenn konkrete Vereinbarungen mit dem LKH Bad Ischl abgeschlossen sind – davon ist bislang nichts bekannt“, schlägt KPÖ-Landtagsabgeordneter Alexander Melinz Alarm. Laut Dienstanweisung sollen die Patienten innerhalb der Steiermark vermittelt werden, mit Salzburg und Oberösterreich gibt es noch keine Verträge.

Lesen Sie auch:
Gegen den Plan, das LKH Bad Aussee herunterzufahren, regt sich enormer Widerstand.
„Konstruktiver“ Dialog
Doch noch Hoffnung für steirisches Spital?
26.01.2026

SPÖ-Chef Max Lercher sagt: „Diese Politik der ständigen Verunsicherung gefährdet die Versorgungssicherheit im Bezirk massiv. Das Wort von Landesrat Kornhäusl an die Region scheint nichts mehr wert zu sein. Wir brauchen keine vagen Versprechungen für die Zukunft, sondern eine Standortgarantie für das Hier und Jetzt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.456 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
167.601 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.217 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf