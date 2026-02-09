Vorteilswelt
Unglaubliche Szenen

„Viel Blut!“: Zeller musste in Italien ins Spital

Salzburg
09.02.2026 08:00
Max Wilfan (re.) musste im italienischen Asiago während der Partie ins Krankenhaus.
Max Wilfan (re.) musste im italienischen Asiago während der Partie ins Krankenhaus.(Bild: Johannes Radlwimmer)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Eishockeyspieler sind hart im Nehmen, heißt es immer wieder. Ein Paradebeispiel dafür ist Zells Max Wilfan. Der Eisbären-Kapitän wurde am Samstagabend während der Alps-Hockey-League-Auswärtspartie im italienischen Asiago – die Pinzgauer gewannen 3:1 – von einem Puck im Gesicht getroffen und musste blutüberströmt in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden.

Dort wurde der 35-jährige Stürmer dann genäht. „Das war nicht ohne. Überall war richtig viel Blut. Offenbar hatte ich aber Glück im Unglück und im Gesicht ist nichts gebrochen“, schnaufte der Angreifer durch. Und biss sich auch auf die Zähne!

Am Anfang spürt man die Schmerzen sowieso nicht so wirklich.

Max WILFAN, Eisbären-Kapitän

Absolutes Fairplay: Gegner fährt Wilfan zurück in die Halle
Neben Masseurin Claudia Hoidn fuhr auch Asiagos Teammanager mit ins Spital. Max Rebeschin brachte den Eisbären-Anführer nach dessen Behandlung sogar zurück in die Eishalle und im dritten Drittel lief die Nummer 75 des Meisters dann wieder auf, als wäre nie etwas gewesen. „Zum Glück habe ich nur das zweite Drittel verpasst“, scherzte Wilfan. „Am Anfang spürt man die Schmerzen sowieso nicht so wirklich“, schilderte er.

An einen Ausfall denkt der Familienvater, der am Sonntag gemeinsam mit der Familie schon wieder den Sonnenschein am Zeller See genießen konnte, ohnehin keineswegs. „Ich glaube nicht, dass ich eine Pause brauche. Vollvisier rauf und auf geht’s!“, will der gebürtige Kärntner vom Zuschauen und Erholen nichts wissen.

„Wilfan? Ein echter Kämpfer!“
Auch die Klubchefs waren vom Einsatz begeistert: „Ein echter Kämpfer und einer mit weltklasse Charakter, der immer alles gibt. Als ich den Blutfleck am Eis gesehen habe, dachte ich nicht, dass er noch einmal spielen wird“, adelte Eisbären-Boss Patrick Schwarz.

