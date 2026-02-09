„Viel Blut!“: Zeller musste in Italien ins Spital

Absolutes Fairplay: Gegner fährt Wilfan zurück in die Halle

Neben Masseurin Claudia Hoidn fuhr auch Asiagos Teammanager mit ins Spital. Max Rebeschin brachte den Eisbären-Anführer nach dessen Behandlung sogar zurück in die Eishalle und im dritten Drittel lief die Nummer 75 des Meisters dann wieder auf, als wäre nie etwas gewesen. „Zum Glück habe ich nur das zweite Drittel verpasst“, scherzte Wilfan. „Am Anfang spürt man die Schmerzen sowieso nicht so wirklich“, schilderte er.