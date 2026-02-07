Schlaganfall mit 31! „Die Diagnose war heftig“

Ein Schrecken mit gutem Ende? Nach seinem Kabinen-Kollaps ist Eisbulle Peter Hochkofler wieder auf dem Weg der Besserung, fehlt dem Serienmeister dennoch für die kommenden Wochen, wenn nicht sogar Monate. Der „Krone“ erzählte der 31-Jährige, was die Ärzte bei den Untersuchungen in Salzburg diagnostizierten.