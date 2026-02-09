„Dieses Mädel ist eine echte Kämpferin!“

Dorffest sammet 15.000 Euro

Doch die ehemalige Pfadfinderin gibt nicht auf! Sie lernte wieder zu sprechen, arbeitet eifrig an ihrer Körperhaltung und kämpft sich mit ihrem Humor und ihrer besonderen Ausstrahlung in die Herzen ihres Umfeldes. Und dieses ist sich einig: „ Das Mädel ist eine Kämpferin, die wieder am Leben teilhaben will“. Ende Jänner wurde Magdalena eine Spendensumme von 15.000 Euro überreicht, die im Vorjahr beim 31. Scheibenhofer Dorffest zusammen- gekommen war. „Mit einer dicken Umarmung“ nahm sie den Spendenscheck entgegen und blickt hoffnungsvoll nach vorn, auf eine Zeit, in der sie wieder selbstständig leben kann.