„Dieses Mädel ist eine echte Kämpferin!“

Nach fünf Wochen im Koma musste die 15-jährige Magdalena aus Gföhl erst das selbstständige Atmen und Sprechen wieder neu lernen. Durch ihre Kämpfernatur und dank tatkräftiger Unterstützung aus ihrem Umfeld macht sie immer mehr Fortschritte.
Im Herbst 2024 erkrankte die Pfadfinderin Magdalena Lehmerhofer aus Gföhl (Bezirk Krems) an einer Bronchitis. Schlagartig ging diese in eine schwere Lungenentzündung über. „In der Nacht bekam unsere Tochter plötzlich 40 Grad Fieber. Wenig später konnte sie nicht mehr gehen, dann nicht einmal mehr schlucken“, schilderte Mutter Anna Lehmerhofer noch vor einem Jahr. Eine aggressive Gehirnhautentzündung hatte sich durch die Erkrankung bei dem Mädchen ausgebreitet, Ärzte mussten sie fünf Wochen ins Koma versetzen. Die „Krone“ begleitete den herzzerreißenden Leidensweg der damals erst 14-Jährigen. Nach der Reha kam Magdalena wieder heim – vom Hals abwärts gelähmt.
Dorffest sammet 15.000 Euro
Doch die ehemalige Pfadfinderin gibt nicht auf! Sie lernte wieder zu sprechen, arbeitet eifrig an ihrer Körperhaltung und kämpft sich mit ihrem Humor und ihrer besonderen Ausstrahlung in die Herzen ihres Umfeldes. Und dieses ist sich einig: „ Das Mädel ist eine Kämpferin, die wieder am Leben teilhaben will“. Ende Jänner wurde Magdalena eine Spendensumme von 15.000 Euro überreicht, die im Vorjahr beim 31. Scheibenhofer Dorffest zusammen- gekommen war. „Mit einer dicken Umarmung“ nahm sie den Spendenscheck entgegen und blickt hoffnungsvoll nach vorn, auf eine Zeit, in der sie wieder selbstständig leben kann.
Weiterhin kann man die Familie unterstützen unter ihrem Spendenkonto.
