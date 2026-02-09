Vor Infektions-Höhepunkt Impfschutz auffrischen

Der Höhepunkt der Welle dürfte noch im Februar erreicht werden. Zum Schutz empfiehlt das Land die klassischen Hygienemaßnahmen sowie Impfungen. „Gerade bei RSV sehen wir sehr deutlich, wie wirksam Impfungen sind“, betont Gesundheitsdirektorin Theresa Geley. „Die hohe Inanspruchnahme mit einer Durchimpfungsrate von rund 80 Prozent bei Säuglingen zeigt Wirkung und schützt jene, die am verletzlichsten sind.“ Bei Kindern unter einem Jahr verzeichne das Land aktuell kaum schwere Verläufe.