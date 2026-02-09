Mann tötete Ehefrau (61) mit 35 Messerstichen

Zutiefst erschüttert hat diese Bluttat Ende August 2025 in Leoben-Donawitz: Weil eine 61-jährige gebürtige Serbin nicht zur Arbeit erschienen war, schlugen ihre Kollegen Alarm – denn das sah der als verlässlich geltenden Frau alles andere als ähnlich. Eine Polizeistreife rückte zum Wohnort der Angestellten aus und machte eine fürchterliche Entdeckung: Im Innenhof des Bungalows stand ihr blutverschmierter Ehemann (64), in unmittelbarer Nähe entdeckten sie ein ebenso mit Blut verschmiertes Messer. Der 64-Jährige mit montenegrinischen Wurzeln ließ sich ohne Widerstand festnehmen.