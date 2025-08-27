Partnerin erstochen: Tatrekonstruktion angeordnet

Noch keine Neuigkeiten gibt es rund um die furchtbare Bluttat, die sich im Mai in der Grazer Scheigergasse zugetragen hat. Wie berichtet, erschlug damals ein 53-Jähriger seine ältere Nachbarin Eva K. (72) im Garten vor ihrer Wohnung der beschaulichen Siedlung. Schon länger schwelten Konflikte zwischen den beiden, der Mann soll aufgrund seiner querulatorischen Züge zudem auch bei anderen Bewohnern gefürchtet gewesen sein.