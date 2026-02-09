Super-Bowl-Werbespot: Cadillac enthüllt F1-Boliden

Die Formel 1 mischt plötzlich beim Super Bowl mit! Neueinsteiger Cadillac hat sich für sein F1-Debüt einen Millionen-Werbespot beim größten Sport-Event der USA gesichert und dort erstmals die Lackierung des neuen Teams präsentiert.
Im vierten Viertel des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots um den Titel der NFL war es so weit: Cadillac nutzte den Super Bowl als globale Bühne, um erstmals öffentlich Farbe zu bekennen. Die Lackierung des neuen Formel-1-Teams flimmerte über die TV-Bildschirme von Millionen Zuschauern. Schon im vergangenen Jahr hatte Cadillac keinen Hehl daraus gemacht, in der Königsklasse als US-Team auftreten und neue Wege in Sachen Öffentlichkeit gehen zu wollen. Ein Super-Bowl-Spot erfüllt diese Strategie wie kaum etwas anderes.
Sieben Millionen für 30 Sekunden
Der Hersteller leistete sich einen 30-sekündigen Werbespot – kein Schnäppchen. Laut US-Branchenmedien kosten solche Slots für 2026 zwischen sieben und acht Millionen US-Dollar. Zusätzlich veröffentlichte das Team im Anschluss eine einminütige Langversion auf seinem YouTube-Kanal.
Für Dan Towriss, CEO des Projekts, war die Investition gut angelegt. Hinter dem Team steht TWG Motorsports, unterstützt von der US-Investment-Firma Guggenheim Partners. Als Hersteller-Partner fungieren General Motors und Cadillac.
Ferrari-Motor jetzt, GM-Power später
Sportlich setzt das Team zunächst auf Ferrari-Kundenmotoren mit den Fahrern Sergio Perez und Valtteri Bottas. Langfristig ist jedoch geplant, mit einer von General Motors in den USA entwickelten Power Unit an den Start zu gehen. Ein klarer Fingerzeig, wie ernst es Cadillac mit dem F1-Projekt meint.
Split beim Design
Bei der Lackierung bleibt Cadillac letztendlich schlicht. Das Auto kommt in Schwarz-Grau daher, interessant ist lediglich ein Design-Split: Die rechte Fahrzeughälfte ist primär schwarz, die linke primär grau. Anstatt eines echten Hauptsponsors nutzt TWG das Auto großflächig, um das eigene KI-Produkt des Unternehmens zu bewerben.
Der Werbespot selbst wurde von Regisseur Sam Pilling umgesetzt. Für die Musik sorgte Max Richter, vielfach ausgezeichneter Filmkomponist und heuer sogar Oscar-nominiert für „Hamnet“. Cadillac arrangierte sich auch in einer Partnerschaft mit Apple, die ab 2026 in den USA die Streaming-Rechte an der Formel 1 halten.
Der während des Spiels ausgestrahlte Spot selbst blieb bewusst reduziert: Zu sehen war lediglich die Lackierung vor Wüstenkulisse. Parallel sorgte Cadillac für einen weiteren PR-Coup: Ein Showcar in einer blickdichten Glasbox wurde am Times Square in New York ausgestellt. Exakt zum Start des Werbespots wurde das Glas durchsichtig. „Show“ kann Cadillac schon mal. Wie es sportlich läuft, bleibt abzuwarten ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.