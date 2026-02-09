Vorteilswelt
Spektakuläres Video

Super-Bowl-Werbespot: Cadillac enthüllt F1-Boliden

Formel 1
09.02.2026 07:26
Cadillac-Fahrer-Duo Valtteri Bottas (li.) und Sergio Perez freuen sich auf ihren neuen ...
Cadillac-Fahrer-Duo Valtteri Bottas (li.) und Sergio Perez freuen sich auf ihren neuen Formel-1-Boliden(Bild: Krone KREATIV/x.com/@Cadillac_F1)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Formel 1 mischt plötzlich beim Super Bowl mit! Neueinsteiger Cadillac hat sich für sein F1-Debüt einen Millionen-Werbespot beim größten Sport-Event der USA gesichert und dort erstmals die Lackierung des neuen Teams präsentiert.

0 Kommentare

Im vierten Viertel des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots um den Titel der NFL war es so weit: Cadillac nutzte den Super Bowl als globale Bühne, um erstmals öffentlich Farbe zu bekennen. Die Lackierung des neuen Formel-1-Teams flimmerte über die TV-Bildschirme von Millionen Zuschauern. Schon im vergangenen Jahr hatte Cadillac keinen Hehl daraus gemacht, in der Königsklasse als US-Team auftreten und neue Wege in Sachen Öffentlichkeit gehen zu wollen. Ein Super-Bowl-Spot erfüllt diese Strategie wie kaum etwas anderes.

Sieben Millionen für 30 Sekunden
Der Hersteller leistete sich einen 30-sekündigen Werbespot – kein Schnäppchen. Laut US-Branchenmedien kosten solche Slots für 2026 zwischen sieben und acht Millionen US-Dollar. Zusätzlich veröffentlichte das Team im Anschluss eine einminütige Langversion auf seinem YouTube-Kanal.

Für Dan Towriss, CEO des Projekts, war die Investition gut angelegt. Hinter dem Team steht TWG Motorsports, unterstützt von der US-Investment-Firma Guggenheim Partners. Als Hersteller-Partner fungieren General Motors und Cadillac.

Ferrari-Motor jetzt, GM-Power später
Sportlich setzt das Team zunächst auf Ferrari-Kundenmotoren mit den Fahrern Sergio Perez und Valtteri Bottas. Langfristig ist jedoch geplant, mit einer von General Motors in den USA entwickelten Power Unit an den Start zu gehen. Ein klarer Fingerzeig, wie ernst es Cadillac mit dem F1-Projekt meint.

Split beim Design
Bei der Lackierung bleibt Cadillac letztendlich schlicht. Das Auto kommt in Schwarz-Grau daher, interessant ist lediglich ein Design-Split: Die rechte Fahrzeughälfte ist primär schwarz, die linke primär grau. Anstatt eines echten Hauptsponsors nutzt TWG das Auto großflächig, um das eigene KI-Produkt des Unternehmens zu bewerben.

Lesen Sie auch:
Valtteri Bottas (links) und Sergio Perez werden als Teamkollegen in die Formel 1 zurückkehren.
Formel 1
Fix! Cadillac geht mit Routiniers in Debütjahr
26.08.2025
Mit TV-Spot
Cadillac zeigt erste F1-Lackierung bei Super Bowl
03.12.2025
Ab 2026
Fix! Cadillac steigt als 11. Team in Formel 1 ein
07.03.2025

Der Werbespot selbst wurde von Regisseur Sam Pilling umgesetzt. Für die Musik sorgte Max Richter, vielfach ausgezeichneter Filmkomponist und heuer sogar Oscar-nominiert für „Hamnet“. Cadillac arrangierte sich auch in einer Partnerschaft mit Apple, die ab 2026 in den USA die Streaming-Rechte an der Formel 1 halten.

Der während des Spiels ausgestrahlte Spot selbst blieb bewusst reduziert: Zu sehen war lediglich die Lackierung vor Wüstenkulisse. Parallel sorgte Cadillac für einen weiteren PR-Coup: Ein Showcar in einer blickdichten Glasbox wurde am Times Square in New York ausgestellt. Exakt zum Start des Werbespots wurde das Glas durchsichtig. „Show“ kann Cadillac schon mal. Wie es sportlich läuft, bleibt abzuwarten ...

