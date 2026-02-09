Super-Bowl-Werbespot: Cadillac enthüllt F1-Boliden

Im vierten Viertel des Spiels zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots um den Titel der NFL war es so weit: Cadillac nutzte den Super Bowl als globale Bühne, um erstmals öffentlich Farbe zu bekennen. Die Lackierung des neuen Formel-1-Teams flimmerte über die TV-Bildschirme von Millionen Zuschauern. Schon im vergangenen Jahr hatte Cadillac keinen Hehl daraus gemacht, in der Königsklasse als US-Team auftreten und neue Wege in Sachen Öffentlichkeit gehen zu wollen. Ein Super-Bowl-Spot erfüllt diese Strategie wie kaum etwas anderes.