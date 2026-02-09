Meghan trug Glamour-Robe mit einem sexy Detail

Und dann gab es auch noch ein sexy Detail, das beim Posieren vor den Fotografen fast nicht aufgefallen wäre. Denn die Robe des Labels Harbison Studio hatte auf der Rückseite des Rocks einen extralangen Beinschlitz, der bis zu den Oberschenkeln der Herzogin reichte und beim Gehen die schlanken Beine der Ex-Serien-Beauty enthüllte.