Meghan trug Glamour-Robe mit einem sexy Detail

Herzogin Meghan hat am Wochenende bei einer Spendengala in Los Angeles einen wahren Glamour-Auftritt hingelegt. Und dabei für eine sexy Überraschung gesorgt. Denn ihre Wow-Robe hatte ein pikantes Detail ...
Bei einer jährlichen Spendengala in den Paramount Studios war Herzogin Meghan eindeutig der Hingucker des Abends. Die 44-Jährige kam zwar ohne Ehemann Prinz Harry auf den roten Teppich, zeigte sich dafür aber von ihrer glamourösesten Seite.
Lange Schleppe und sexy Beinschlitz
Denn Meghan hatte für ihren Solo-Auftritt eine Robe ausgewählt, in der sie es locker mit restlichen Stars am roten Teppich aufnehmen konnte. Das schulterfreie, blassrosa Kleid des Designers Charles Harbison bestach durch seine schlanke Silhouette. Gleichzeitig sorgte die extralange, schwarze Samtschleppe für eine Extraportion Glamour.
Und dann gab es auch noch ein sexy Detail, das beim Posieren vor den Fotografen fast nicht aufgefallen wäre. Denn die Robe des Labels Harbison Studio hatte auf der Rückseite des Rocks einen extralangen Beinschlitz, der bis zu den Oberschenkeln der Herzogin reichte und beim Gehen die schlanken Beine der Ex-Serien-Beauty enthüllte.
Doch nicht nur Meghans Outfit-Wahl war eine Klasse für sich. Auch ihr restliches Styling strahlte die nötige Eleganz aus, die das Glamour-Outfit perfekt machte. Ihre langen, dunklen Haare hatte Meghan zu einem strengen Sleek-Dutt zurückgebunden, während farblich abgestimmte Ohrringe und schwarze Sandaletten eine schöne Ergänzung des Looks waren.
Gala zu Ehren von Tina Knowles
Die elegante Gala in Los Angeles diente der Ehrung von Beyoncés Mutter Tina Knowles. Die 72-Jährige wurde für ihr Engagement für die Black Community geehrt. Denn Knowles Stiftung „Fifteen Percent Pledge“ setzt sich für die Förderung von Unternehmen, die in Besitz von schwarzen US-Amerikanern ist.
Neben Meghan waren auch Supermodel Winnie Harlow, Sängerin Chloe Bailey oder Sylist Law Roach bei der Gala zu Gast. Meghan posierte auf dem roten Teppich schließlich auch mit Unternehmerin Emma Grede, die ein milliardenschweres Business aufgebaut und die Meghan kürzlich in einem Podcast für ihre Arbeit gelobt hat.
