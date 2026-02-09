Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftritt bei Gala

Meghan trug Glamour-Robe mit einem sexy Detail

Royals
09.02.2026 07:48
Herzogin Meghan sorgte mit ihrem glamourösen Überraschungs-Auftritt bei einer Spendengala in Los ...
Herzogin Meghan sorgte mit ihrem glamourösen Überraschungs-Auftritt bei einer Spendengala in Los Angeles für ein wahres Blitzlichtgewitter.(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Herzogin Meghan hat am Wochenende bei einer Spendengala in Los Angeles einen wahren Glamour-Auftritt hingelegt. Und dabei für eine sexy Überraschung gesorgt. Denn ihre Wow-Robe hatte ein pikantes Detail ...

0 Kommentare

Bei einer jährlichen Spendengala in den Paramount Studios war Herzogin Meghan eindeutig der Hingucker des Abends. Die 44-Jährige kam zwar ohne Ehemann Prinz Harry auf den roten Teppich, zeigte sich dafür aber von ihrer glamourösesten Seite.

Lange Schleppe und sexy Beinschlitz
Denn Meghan hatte für ihren Solo-Auftritt eine Robe ausgewählt, in der sie es locker mit restlichen Stars am roten Teppich aufnehmen konnte. Das schulterfreie, blassrosa Kleid des Designers Charles Harbison bestach durch seine schlanke Silhouette. Gleichzeitig sorgte die extralange, schwarze Samtschleppe für eine Extraportion Glamour.

Die Robe des Labels Harbison Studio bestach duch ihre extralange, schwarze Schleppe.
Die Robe des Labels Harbison Studio bestach duch ihre extralange, schwarze Schleppe.(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Das Styling hielt Meghan bewusst schlicht, um der Robe genügend Raum zu bieten.
Das Styling hielt Meghan bewusst schlicht, um der Robe genügend Raum zu bieten.(Bild: EPA/NINA PROMMER)

Und dann gab es auch noch ein sexy Detail, das beim Posieren vor den Fotografen fast nicht aufgefallen wäre. Denn die Robe des Labels Harbison Studio hatte auf der Rückseite des Rocks einen extralangen Beinschlitz, der bis zu den Oberschenkeln der Herzogin reichte und beim Gehen die schlanken Beine der Ex-Serien-Beauty enthüllte.

Sexy Highlight: der extralange Beinschlitz auf der Rückseite de Kleides.
Sexy Highlight: der extralange Beinschlitz auf der Rückseite de Kleides.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Savion Washington)

Doch nicht nur Meghans Outfit-Wahl war eine Klasse für sich. Auch ihr restliches Styling strahlte die nötige Eleganz aus, die das Glamour-Outfit perfekt machte. Ihre langen, dunklen Haare hatte Meghan zu einem strengen Sleek-Dutt zurückgebunden, während farblich abgestimmte Ohrringe und schwarze Sandaletten eine schöne Ergänzung des Looks waren.

Gala zu Ehren von Tina Knowles
Die elegante Gala in Los Angeles diente der Ehrung von Beyoncés Mutter Tina Knowles. Die 72-Jährige wurde für ihr Engagement für die Black Community geehrt. Denn Knowles Stiftung „Fifteen Percent Pledge“ setzt sich für die Förderung von Unternehmen, die in Besitz von schwarzen US-Amerikanern ist.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan überraschte die „Cookie Queens“ des gleichnamigen Dokumentarfilms beim Sundance ...
Überraschungs-Auftritt
Meghan verteilt Umarmungen an „Cookie Queens“
25.01.2026
Hype schon vorbei?
Netflix muss Meghans Marmelade verschenken
03.02.2026

Neben Meghan waren auch Supermodel Winnie Harlow, Sängerin Chloe Bailey oder Sylist Law Roach bei der Gala zu Gast. Meghan posierte auf dem roten Teppich schließlich auch mit Unternehmerin Emma Grede, die ein milliardenschweres Business aufgebaut und die Meghan kürzlich in einem Podcast für ihre Arbeit gelobt hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
266.780 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
243.554 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.901 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Royals
Auftritt bei Gala
Meghan trug Glamour-Robe mit einem sexy Detail
Einladung an Epstein
Ex-Prinz Andrew schmiedete Dinner-Pläne im Palast
Andrew unbeliebt
Neue Nachbarn begrüßen Ex-Prinz mit Schmähplakaten
Wirbel um Bruder
Norwegens Prinzessin: „Ich werde verrückt!“
Kontakt mit Epstein
Mette-Marit will sich „ausführlicher erklären“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf