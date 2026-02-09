Olympia-Debakel ist für Shiffrin noch präsent

Sie analysiere immer noch, was in Peking passiert sei. Und meinte aber auch. „Ich kann euch sagen, ich würde Peking jederzeit einem Sturz in Killington mit einer Bauchverletzung vorziehen.“ Sie war am 30. November 2024 auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg gestürzt und hatte sich eine Stichwunde im Bauch zugezogen. Da die Genesung nicht wie erhofft verlaufen war, musste sie operiert werden, Flüssigkeit wurde entfernt und ein Muskelriss in der Nähe des Beckens behandelt. Kurz vor der WM in Saalbach-Hinterglemm gab sie ihr Comeback. Mittlerweile hält sie bei 108 Weltcuperfolgen.