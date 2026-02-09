Papa von Vonn nach Sturz: „Es bricht mir das Herz“

Nach dem heftigen Sturz von Lindsey Vonn bei der Olympia-Abfahrt ist jetzt die erste Diagnose vom US-Team da: Die 41-jährige US-Amerikanerin erlitt nach dem Kreuzbandriss einen Bruch im linken Bein und wurde später im Ca‘ Fontello Spital in Treviso operiert. „Am Nachmittag wurde sie orthopädisch operiert, um den Bruch ihres linken Beins zu stabilisieren“, teilte das Krankenhaus in einer Erklärung mit. Eine Quelle sagte gegenüber Reuters, sie werde auf der Intensivstation überwacht, wo sie mehr Privatsphäre habe, und betonte, dass keine Lebensgefahr bestehe.