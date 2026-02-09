Ingolitsch sieht „ersten Turnaround geschafft“

Das gilt auch für die Rieder. „Es war kein perfektes Spiel von uns, aber wir haben das Zeug, besser zu sein“, meinte Trainer Maximilian Senft, der Ende Dezember beinahe selbst bei Sturm angeheuert hätte. Er könne seiner Mannschaft nichts vorwerfen, außer dass man die Konter besser zu Ende spielen müsse. „Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient.“ Das Saisonziel sei der Klassenerhalt. „Wir haben aber nach dem Herbst eine sehr gute Situation, sind im Kampf um das obere Play-off – und diesen Kampf nehmen wir an.“ Nach einem Heimderby am Samstag gegen den LASK als Vorgeschmack auf das Cup-Halbfinale Anfang März warten Gastspiele bei den Nachzüglern WSG und GAK auf den Aufsteiger.