Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Satter Preissprung

Haushaltsenergie um 9,0 Prozent teurer als 2024

Wirtschaft
09.02.2026 06:26
Im Dezember legten die Preise für Strom und Heizen einen satten Preissprung im Vergleich zum ...
Im Dezember legten die Preise für Strom und Heizen einen satten Preissprung im Vergleich zum Vorjahr hin.(Bild: morissfoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Preise für Haushaltsenergie sind im Dezember 2025 im Jahresvergleich um 9,0 Prozentgestiegen. Mit einem Plus von 41,9 Prozentpunkten war Strom einmal mehr Preistreiber, wie aus dem Energiepreisindex (EPI) der Österreichischen Energieagentur hervorgeht. 

0 Kommentare

Im Vergleich zum Vormonat gingen die Preise für Haushaltsenergie hingegen um insgesamt 1,2 Prozent zurück, wobei vor allem Heizöl und Treibstoffe billiger wurden.

Wegfall der „Strompreisbremse“ spürbar
Insbesondere seit Jahresbeginn ist der Strompreis für Endkundinnen und Endkunden massiv gestiegen. Die Energieagentur erklärt dieses Plus vor allem mit dem Wegfall staatlicher Entlastungsmaßnahmen wie der „Strompreisbremse“ Anfang 2025. „Dieser Einmaleffekt beeinflusste im Dezember letztmalig die Inflationsrate“, hieß es weiter. Ab den im Februar veröffentlichten Jänner-Werten werde der Jahresabstand beim EPI für Strom deutlich zurückgehen. Im Vergleich zum Vormonat blieben die Preise für Strom im Dezember mit plus 0,3 Prozent weitgehend stabil.

Das Balkendiagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Energiepreise in Österreich im Dezember 2025 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Strom ist mit einem Anstieg von 41,9 % am stärksten gestiegen, gefolgt von Holzpellets mit 15,2 %. Der Energiepreisindex liegt bei plus 9,0 %, der Verbraucherpreisindex bei plus 4,0 %. Quelle: Energieagentur.

  Erdgas wurde indes im Jahresvergleich um 3,5 Prozent teurer, im Monatsvergleich sank der Preis minimal um 0,1 Prozent. Die Erhöhungen der Gasnetzentgelte ab Jänner werden die Haushalte jedoch zusätzlich belasten, heißt es in der Aussendung der Energieagentur. Hauptursache sei der rückläufige Gasverbrauch sowie gesunkene Transitmengen, wodurch die Erhaltungskosten des Netzes auf geringere Abgabemengen verteilt werden müssten.

Das Liniendiagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Energiepreise und der Inflation in Österreich von Dezember 2023 bis Dezember 2025. Die Energiepreise fallen zunächst stark ab, erreichen im Dezember 2024 einen Tiefpunkt unter minus 15 %, steigen dann deutlich an und liegen im Dezember 2025 bei plus 9 %. Die Inflation bleibt im gleichen Zeitraum relativ stabil und liegt am Ende bei 4 %. Quelle: Energieagentur/Statistik Austria.

Rückgang bei Treibstoffen und Heizöl
Preise für Treibstoffe wie Diesel und Benzin waren zum Jahresende rückläufig. Diesel wurde gegenüber November 2025 um 2,8 Prozent billiger, Benzin um 2,6 Prozent. Auch Heizöl verbilligte sich im Monatsvergleich deutlich um 4,0 Prozent.

Lesen Sie auch:
Sinkende Rohölpreise sollen bei den Konsumenten ankommen.
Für mehr Transparenz
Regierung stellt Kommission für Spritpreise scharf
27.01.2026

Die Entwicklung der Preise für feste Brennstoffe ergab ein gemischtes Bild. Holzpellets verteuerten sich im Jahresvergleich kräftig um 15,2 Prozent, im Monatsvergleich um 2,1 Prozent. Brennholz war im Dezember um 0,9 Prozent günstiger als im vergangenen Jahr, gegenüber dem Vormonat stieg der Preis minimal um 0,1 Prozent.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
266.780 mal gelesen
Lindsey Vonn
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
243.554 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
137.901 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Wirtschaft
Satter Preissprung
Haushaltsenergie um 9,0 Prozent teurer als 2024
Krone Plus Logo
„EU muss hart sein“
Darum dominiert China den weltweiten Automarkt
Krone Plus Logo
Konzept revolutioniert
So wird künftig am Golser Volksfest gefeiert
Quester-Insolvenz
Fliesen und Defibrillator kommen unter den Hammer
Höhepunkt erreicht?
Heizen mit Pellets in Tirol wieder deutlich teurer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf