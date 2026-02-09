Haushaltsenergie um 9,0 Prozent teurer als 2024

Das Liniendiagramm zeigt die prozentuale Veränderung der Energiepreise und der Inflation in Österreich von Dezember 2023 bis Dezember 2025. Die Energiepreise fallen zunächst stark ab, erreichen im Dezember 2024 einen Tiefpunkt unter minus 15 %, steigen dann deutlich an und liegen im Dezember 2025 bei plus 9 %. Die Inflation bleibt im gleichen Zeitraum relativ stabil und liegt am Ende bei 4 %. Quelle: Energieagentur/Statistik Austria.