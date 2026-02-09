„In der Jägerrolle fühlen wir uns am wohlsten“

ÖSV-Medaillenregen – aber Zittern bei Snowboardern
„Dem Tode geweiht“
Unweit der diesjährigen Olympiaschanze holte Thomas Morgenstern das bislang letzte Skisprung-Einzel-Gold Österreichs bei Spielen. Diese zwei Dekaden währende Durststrecke wollen die Adler am Montag endlich beenden. Dabei zittern sie auch vor „Pokerspieler“ Domen Prevc nicht.
Ein Poker wie von Überflieger Domen Prevc, der das erste Training am Donnerstag ausgelassen hat, kam für Cheftrainer Andi Widhölzl nicht in Frage: „Ich bin froh, dass wir das mitgenommen haben. Die Schanze ist doch anders als alle anderen im Weltcup.“
