ÖSV-Medaillenregen – aber Zittern bei Snowboardern

Obmann: Olympia-Aus hätte dramatische Folgen

„Ich liebe es, Slopestyle, Big Air, Halfpipe zuzuschauen, aber mit dem eigentlichen Snowboarden hat es nicht mehr viel zu tun. Wir sind die Ur-Sportart“, meinte der Kärntner Fabian Obmann, der am Sonntag als Podestanwärter angereist, bereits in der Qualifikation hängen blieb. Der 29-Jährige hat das Worst-Case-Szenario für seinen Sport vor Augen. „Wenn Olympia wegfällt, sind wir dem Tode geweiht. Wer weiß, ob es dann in zehn Jahren noch Alpin-Boarder auf der Piste gibt. Es ist jetzt schon schwierig, an entsprechendes Material in Europa zu kommen“, sagte Obmann.