Erfundene Notrufe halten Rettungskräfte auf Trab

Drogen-Alarm im Zug

Jugendliche hatten außerdem für ein riesiges Blaulicht-Aufgebot am Samstagabend am Hauptbahnhof gesorgt. Es herrschte Drogen-Alarm. Denn via Notruf wurde von vier Verletzten in einem Zugabteil berichtet, die unbekannte Substanzen zu sich genommen haben sollen. Doch der Anrufer dürfte offenbar übertrieben haben. Denn als der Zug am Bahnhof angekommen war, war lediglich einem Mädchen schlecht – sie hatte wie die anderen zu viel Alkohol getrunken. Eine Fahrt ins Krankenhaus blieb ihr aber erspart, sie konnte wenig später mit ihren Freunden weiterfahren.