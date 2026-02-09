Wenn der Husten nicht aufhört, muss man handeln!

Nach einer durchgemachten respiratorischen Infektion kann es noch drei bis acht Wochen lang zu Hustenattacken kommen („subakuter Husten“). Das ist keineswegs ungewöhnlich und lässt sich durch eine sogenannte infektgetriggerte bronchiale Hyperreagibilität oder eine Überempfindlichkeit der Atemwege erklären.

Dr. Fedak: „Es ist wichtig, darüber aufzuklären, dass eine routinemäßige Gabe von Antibiotika bei Husten oft nicht zielführend ist.“ Nämlich nur dann, wenn Bakterien die Auslöser sind, meist handelt es sich aber um virale Infektionen.