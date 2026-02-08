Enthüllt! Der streng geheime Opernball-Logenplan

Dieser Ball kann einfach alles: Drama, Triumphe und alles gepaart mit Eitelkeiten. Nur eines wird der 68. Opernball heuer nicht – politisch. Denn nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt mal lange nichts, bis dann Regierungsvertreter wie Staatssekretär Alexander Pröll nachrücken. Für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig ist’s alljährlich ein Heimspiel, was es für Alt-Bundeskanzler Sebastian Kurz mehr und mehr wird. Denn, wie wir berichteten, hat der nunmehrige Top-Manager gleich zwei Logen.