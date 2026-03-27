ELF steht vor dem Aus! Insolvenzverfahren eröffnet

Entscheidung über Zukunft schon bald?

Wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung wurde nun aber das Insolvenzverfahren eröffnet, wie Insolvenzverwalter Andreas Romey sagte. Das Hamburger Insolvenzgericht terminierte für 23. Juni eine Gläubigerversammlung. Bis dahin müssen Gläubiger ihre Forderungen an den Insolvenzverwalter anmelden. Eine Entscheidung, ob die Liga weitergeführt werden kann, muss allerdings schon früher her. Er hoffe auf Klarheit in den nächsten Tagen, sagte Romey.