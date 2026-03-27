Mikutina in Prag WM-17. ++ Gold an Sakamoto

Mikutina zeigte ihre Kür zu einer Coverversion des Metallica-Songs „Nothing else matters“. Einige kleinere Fehler kosteten ihr im Vergleich zum Plansoll über fünf Wertungspunkte. Am Ende bilanzierte sie mit gesamt 169,84 Punkten. „Ich fühle mich müde. Die Saison war stressig und voller Wettkämpfe“, sagte Mikutina. „Während des Laufens hatte ich das Gefühl, emotional und körperlich nicht alles geben zu können wie zum Beispiel im Kurzprogramm. Es gab hier und da Fehler. Außerdem habe ich in der Mitte des Programms den Fokus verloren“, gestand Mikutina. Ihr Höhepunkt im Wettkampf sei im Kurzprogramm das rhythmische Klatschen der Zuschauer mitten in ihrem Programm. Das hatte sie zuvor noch nicht erlebt.