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Europa-Park Erlebnis Resort: Jetzt noch größer!

Freizeit
28.03.2026 00:01
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(Bild: Mack INTERNATIONAL)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Jetzt geht’s los! Am 28. März 2026 startet der Europa-Park in eine aufregende Saison! Adrenalin, Wasserspaß und Wildwest-Abenteuer: Der Europa-Park setzt neue Maßstäbe für Kurzurlauber. Über 100 Attraktionen, die Wasserwelt Rulantica und viele neue Highlights warten darauf entdeckt zu werden. 

Wer denkt, der Europa-Park sei „nur“ ein Freizeitpark, liegt hier definitiv falsch. Das Europa-Park Erlebnis-Resort im südbadischen Rust zählt zu den Top-Destinationen für Familien und Abenteuerlustige aus ganz Europa. Hier wartet ein Erlebnis-Resort der Superlative – ein Mix aus Nervenkitzel, Entspannung und spektakulären Attraktionen, der Jahr für Jahr Millionen Besucher anzieht.

(Bild: Mack INTERNATIONAL)

Europa-Park – neue Highlights 2026 
Herzstück ist der Europa-Park selbst – mit über 100 Attraktionen und 14 Achterbahnen ein echtes Paradies für Adrenalin-Fans. In 21 liebevoll gestalteten Themenbereichen geht es quer durch Europa.

In dieser Saison lockt der neue Themenbereich rund um Monaco mit Formel-1-Flair, luxuriösem Ambiente und mediterranem Lifestyle. Shows, Events und rund 50 Restaurants sorgen zusätzlich dafür, dass hier garantiert keine Langeweile aufkommt.

Highlight für Mutige: die größte Speed-Rutsche Europas
Doch damit nicht genug: Gleich nebenan sorgt die Wasserwelt Rulantica für Abkühlung – und Adrenalinkicks. Mehr als 50 Rutschen, spektakuläre Wasserattraktionen und gleich mehrere Poolbars machen den Besuch zum Erlebnis.

Wer es ruhiger angehen will, entspannt in Sauna oder Dampfbad. Highlight für Mutige: eine der schnellsten Rutschen Europas. Für alle anderen: einfach treiben lassen und genießen.

Übernachten im Europa-Park Erlebnis-Resort
Auch beim Übernachten setzt das Resort Maßstäbe. Sechs 4-Sterne-(Superior)-Hotels bieten Komfort mit Stil – jedes mit eigenem Thema. Besonders wild wird es in der Silver Lake City: Hier schlafen Gäste in Tipis, Planwagen oder Blockhütten und tauchen direkt in den Wilden Westen ein. Neu dazu kommen moderne Westernhouses und ab Sommer 2026 die River Side Lodge mit über 100 Zimmern.

(Bild: Mack INTERNATIONAL)
(Bild: Mack INTERNATIONAL)
(Bild: Mack INTERNATIONAL)

Ein klarer Vorteil für Resort-Gäste: Sie dürfen Europa-Park und Rulantica schon vor den offiziellen Öffnungszeiten betreten – und genießen die Attraktionen ohne großen Andrang. Auch kulinarisch wird einiges geboten: Insgesamt 25 Restaurants und Bars reichen von schnellen Snacks bis zu gehobenen Dinner-Erlebnissen.

Fazit: Wer hierher kommt, bekommt nicht nur einen Tag voller Spaß – sondern ein komplettes Urlaubserlebnis mit Wow-Faktor.

Europa-Park

Europa-Park-Straße 2

D - 77977 Rust

W: https://www.europapark.de

E: info@europapark.de

(Bild: Mack INTERNATIONAL)
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