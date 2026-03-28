Europa-Park Erlebnis Resort: Jetzt noch größer!

Jetzt geht’s los! Am 28. März 2026 startet der Europa-Park in eine aufregende Saison! Adrenalin, Wasserspaß und Wildwest-Abenteuer: Der Europa-Park setzt neue Maßstäbe für Kurzurlauber. Über 100 Attraktionen, die Wasserwelt Rulantica und viele neue Highlights warten darauf entdeckt zu werden.